Stand: 13.06.2019 06:05 Uhr

Leiche in der Fischbeker Heide gefunden

Es ist ein Fall, wie aus einem Fernsehkrimi, der sich an der Grenze zwischen Hamburg und Niedersachsen in Neugraben-Fischbek abgespielt hat. Ein Zeuge hatte die Polizei über einen Zwischenfall in der Gaststätte informiert, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sein soll. Nach einer wilden und alkoholreichen Nacht soll es zu einem handfesten Streit gekommen sein.

Leiche im Naturschutzgebiet verscharrt

Die Ermittlungen der Kripo ergaben, dass die Frau vermutlich in der Kneipe getötet und ihre Leiche anschließend beseitigt worden war. Mit einem Großaufgebot suchten die Beamten seit Mittwochabend in der Fischbeker Heide nach dem Opfer. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag dann die grausame Gewissheit: Die Frau wurde getötet und in dem Naturschutzgebiet verscharrt.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Jetzt versuchen die Beamten zu klären, in welcher Beziehung Opfer und Täter zueinander standen und was zu der Tat geführt hat.

Polizei findet Frauenleiche NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.06.2019 06:00 Uhr Die Hamburger Polizei hat in der Fischbeker Heide die Leiche einer Frau gefunden. Sie war vermutlich vor zwei Tagen in einer Kneipe an der Cuxhavener Straße ums Leben gekommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.06.2019 | 06:00 Uhr