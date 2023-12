Stand: 16.12.2023 13:35 Uhr Leiche in Rahlstedt entdeckt

In Rahlstedt haben Spaziergänger am Sonnabendmittag eine Leiche gefunden. Der leblose Körper lag laut Polizei in einem Waldstück in der Nähe der Straße Falenbek. Ermittlerinnen und Ermittler sichern nun Spuren und versuchen herauszufinden, ob der junge Mann eines gewaltsamen Todes starb.

