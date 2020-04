Stand: 11.04.2020 19:47 Uhr - Hamburg Journal

Leiche in Grünanlage entdeckt: Mordkommission ermittelt

Im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort ist am Sonnabend eine Leiche gefunden worden. Ein Passant entdeckte den toten Mann am Nachmittag in einer Grünanlage in der Nähe der Amsinckstraße. Die Leiche lag in einem Gebüsch an der Bille. Offenbar befand sie sich dort schon längere Zeit. Sie wurde zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht.

Hintergründe noch unklar

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wies der Leichnam Verletzungen auf. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

