Stand: 02.05.2022 09:45 Uhr Leiche in Engelbekteich entdeckt

Feuerwehrleute haben am Montagmorgen in Wilstorf eine Leiche geborgen. Mitarbeiter einer Gartenbaufirma hatten eine leblose Person im Engelbekteich an der Harburger Umgehung treiben sehen und die Rettungskräfte alamiert. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei ermittelt, eine Obduktion soll die Todesursache klären. | Sendedatum NDR 90,3: 02.05.2022 10:00