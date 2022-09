Stand: 19.09.2022 18:42 Uhr Leiche in Boberger Dünen entdeckt

In den Boberger Dünen ist am Montagnachmittag ein Leichnam in einem Gebüsch entdeckt worden. Er wurde zur Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Die Identität des Toten ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.09.2022 | 18:30 Uhr