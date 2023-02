Stand: 05.02.2023 15:04 Uhr Leiche in Barmbek gefunden

In Barmbek ist am Sonntagmittag eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper lag am Seebek-Kanal, in der Nähe eines Regen-Rückhaltebeckens. Ermittler und Ermittlerinnen der Polizei sind vor Ort und untersuchen die Leiche. Noch ist völlig unklar, ob die Person durch einen Unfall, eine Krankheit oder ein Verbrechen ums Leben kam.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.02.2023 | 15:00 Uhr