Stand: 19.09.2023 06:01 Uhr Leiche in Aumühle: Mann aus Hamburg

In Aumühle ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Obduktion habe ergeben, dass es sich bei dem Toten um einen 40-Jährigen aus Hamburg handele, teilte die Polizei mit. Er sei seit Mitte September vermisst worden. Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich der Hamburger bereits seit längerer Zeit in dem Waldstück an der Bille auf, wo sein lebloser Körper am Sonntag entdeckt wurde. In unmittelbarer Nähe wurde ein Zelt mit persönlichen Sachen des Mannes gefunden.

