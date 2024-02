Stand: 08.02.2024 15:55 Uhr Leiche eines 81-Jährigen in der Alster entdeckt

Die Leiche eines 81-Jährigen ist am Donnerstagmorgen am Alsterlauf gefunden worden. Ein Passant habe den Toten um kurz nach 9 Uhr an der Bebelallee im Stadtteil Alsterdorf entdeckt, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Der Mann galt seit Mittwochabend als vermisst.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.02.2024 | 13:00 Uhr