Leiche aus der Elbe in Hamburg geborgen Stand: 14.07.2023 11:54 Uhr In Hamburg ist am Donnerstag auf der Höhe von Rissen eine Leiche aus der Elbe geborgen worden.

Segler hatten den leblosen Menschen um kurz nach 18 Uhr auf dem Wasser treiben sehen. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Finkenwerder zogen den Körper aus dem Wasser brachten ihn an Land. Nun wird der Leichnam im Institut für Rechtsmedizin obduziert.

Unklar ist noch, ob es sich um den am Sonntag untergegangenen 16-Jährigen am Falkensteiner Ufer handelt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften hatte erfolglos nach dem Jugendlichen gesucht.

