Leiche auf Recyclinghof in Hamburg-Altona gefunden Stand: 15.04.2025 06:52 Uhr Ein toter Mann wird auf dem Gelände einer Hamburger Recyclingfirma gefunden. Wie er ums Leben kam, ist noch völlig unklar.

Auf einem Recyclinghof in der Waidmannstraße in Altona-Nord haben Mitarbeitende am Montagmittag eine Leiche im Papiermüll entdeckt. Der von ihnen herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Tote hat sichtbare Verletzungen

Wie und wann er auf das Gelände gekommen und gestorben ist, ist unklar. Das Papier wird laut Polizei in Containern angeliefert. Der Tote hatte laut Polizei sichtbare Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.

