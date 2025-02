Stand: 25.02.2025 15:51 Uhr Leiche auf Baustelle nahe des Hamburger Hauptbahnhofs gefunden

Passanten haben am Dienstagmittag in Hamburg einen Leichnam auf einer Baustelle am Klostertor in der Innenstadt gefunden. Jetzt versucht die Polizei, die Hintergründe zu klären und die Identität des Toten zu ermitteln. Der Fundort liegt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes.

