Leiche am Elbufer gefunden

Am Elbufer in Blankenese ist am Mittwochvormittag in Höhe Strandweg eine Wasserleiche gefunden worden. Feuerwehrleute konnten den Leichnam bergen. Im Institut für Rechtsmedizin wird nun versucht, die Identität festzustellen. Ganz in der Nähe war am Freitagabend ein 15-Jähriger beim Baden plötzlich untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.

