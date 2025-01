Stand: 24.01.2025 18:12 Uhr Leiche am Elbufer gefunden

Spaziergänger haben am Freitagnachmittag am Elbufer an der Elbchaussee in Höhe Teufelsbrück eine Leiche gefunden. Laut Polizei handelt es sich offenbar um einen Mann. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Der Leichnam soll nun geborgen und im Institut für Rechtsmedizin untersucht werden.

