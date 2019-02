Stand: 08.02.2019 16:47 Uhr

Lebenslange Haft nach Mord in Steilshoop

Lebenslange Haft wegen Mordes - so lautet das Urteil im Prozess um tödliche Schüsse vor einem Fitnessstudio im Hamburger Stadtteil Steilshoop. Die Richterin erklärte dazu am Freitag, der Mord sei aufgrund eines völlig inakzeptablen Wertesystems geschehen: Es sei um Männlichkeit, Stärke und Macht gegangen.

Lebenslange Haft nach Mord in Steilshoop NDR 90,3 - 08.02.2019 17:00 Uhr Wegen Mordes in einem Fitnessstudio in Hamburg-Steilshoop ist ein 23-jähriger Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte einen 26-Jährigen im Juli 2018 erschossen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kinder des Ermordeten sind die Leidtragenden

Die Leidtragenden seien die Kinder des Getöteten, sagte die Richterin. In ihrem Urteil folgte sie der Forderung der Staatsanwaltschaft. Angeklagt war ein 23 Jahre alter Deutsch-Afghane. Er soll am 13. Juli 2018 vor dem Fitnessstudio einen 26-jährigen Landsmann erschossen haben. Der Mann starb noch am Tatort, der mutmaßliche Schütze wurde wenig später auf seiner Flucht festgenommen.

Geständnis beim Prozessauftakt

Weitere Informationen 02:04 Hamburg Journal Prozess nach tödlichen Schüssen in Steilshoop Hamburg Journal Vor dem Hamburger Landgericht muss sich ein 23-Jähriger wegen Mordes vor einem Fitnessstudio in Steilshoop verantworten. Er legte zu Prozessbeginn ein Geständnis ab. Video (02:04 min)

Zum Auftakt des Prozesses hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt und die Angehörigen um Vergebung gebeten. Auslöser der Tat sollen vordergründig Schulden des Opfers beim Täter gewesen sein. Der Angeklagte hatte seinem Freund 8.000 Euro geliehen, damit sich dieser ein Motorrad kaufen konnte. Das brauchte er, um in die Rockergruppe "Bruderschaft Hamburg" aufgenommen zu werden. Der Freund wollte das Geld einen Monat später zurückzahlen, was er jedoch nicht tat. Später kamen neue Schulden hinzu. Der Streit um das Geld eskalierte.

Der Mörder wollte Stärke zeigen

Um das Geld allein sei es aber am Ende gar nicht mehr gegangen, erklärte die Richterin in der Begründung ihres Urteils nun am Freitag. Der Angeklagte habe nicht als Verlierer dastehen wollen, allein deshalb habe er seinen Kontrahenten erschossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.02.2019 | 17:00 Uhr