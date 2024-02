Stand: 01.02.2024 20:34 Uhr Lebenslange Haft für Mord mit Gift

Ein Hamburger ist am Donnerstag in Bielefeld zusammen mit seiner ehemaligen Geliebten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 46-Jährige hatte in Hamburg Gift besorgt und es seiner Freundin nach Bielefeld gebracht. Die verabreichte es dann unbemerkt ihrem damaligen Ehemann, der kurz danach starb. Das Gericht sprach von einem klassischen Fall eines heimtückischen Mordes. Die Verurteilten hatten in einem aufgezeichneten Videotelefonat besprochen, zunächst keinen Rettungsdienst zu rufen. Der Ehemann lag derweil im Sterben.

