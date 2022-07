Stand: 17.07.2022 20:45 Uhr Lebenslang: In Hamburg kaum Begnadigungen

Wer in Hamburg und anderen norddeutschen Bundesländern zu einer lebenslangen Strafe verurteilt wird, hat kaum Aussicht auf Begnadigung. In Hamburg gab es seit 1990 nur einen derartigen Fall, teilte die Justizbehörde mit. In der Regel verbringen die Verurteilten 15 Jahre hinter Gittern. Die Gerichte setzen danach, wie vom Strafgesetzbuch vorgesehen, die Reststrafe für fünf Jahre zur Bewährung aus. In Hamburg sitzen zurzeit 49 Personen eine lebenslange Freiheitsstrafe ab, darunter 46 Männer und drei Frauen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal 17.07.2022 19:30

