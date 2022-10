Stand: 07.10.2022 14:30 Uhr Lebensgefährtin erstochen: 35-Jähriger kommt in Psychiatrie

Das Hamburger Landgericht hat am Freitag einen 35-Jährigen wegen Totschlags verurteilt. Er hatte am 20. Februar dieses Jahres seine 25-jährige Lebensgefährtin erstochen. Da der Angeklagte schwer psychisch krank ist, wird er auf unbestimmte Zeit in der Psychiatrie untergebracht. Das Paar hatte zusammen mit der einjährigen Tochter in einem Hochhaus in Niendorf gelebt. Dort erfolgte auch der tödliche Angriff. Das Kind ist bei einer Pflegefamilie und soll, wenn ein Familiengericht zustimmt, in die Obhut einer Tante gegeben werden.

