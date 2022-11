Stand: 25.11.2022 18:47 Uhr Lauterbach will Kassen zur Finanzierung von Gesundheitskiosken zwingen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Krankenkassen zur Finanzierung von Gesundheitskiosken per Gesetz zwingen. Vor dem Hintergrund, dass der Einrichtung in Billstedt das Aus droht, sagte Lauterbach dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", Gesundheitskioske dürften nicht von Marketingstrategien abhängen. In Hamburg haben sich zum Jahresende drei Krankenkassen aus der Finanzierung zurückgezogen. Lauterbach plant bundesweit rund 1.000 Kioske nach Hamburger Vorbild.

