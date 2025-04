Stand: 18.04.2025 11:46 Uhr Lauter Knall in der Nacht: Blitzeinschlag im Hamburger Westen

In der Nacht zum Freitag haben mehrere Menschen im Hamburger Westen gegen 3.45 Uhr einen lauten Knall gehört. Laut einem Wetterexperten handelte es sich dabei um einen einzelnen Blitzeinschlag, der auch von Donner gefolgt war. In Schleswig-Holstein gab es in der Nacht ebenfalls einzelne kleine Gewitterzellen.

