Laternenumzüge unter Auflagen möglich Stand: 12.10.2020 11:12 Uhr Laternenumzüge werden in Hamburg in diesem Jahr unter Auflagen möglich sein. Bis zu 200 Teilnehmende wären laut Sozialbehörde erlaubt, weil die Umzüge unter freiem Himmel stattfinden.

Obwohl in diesem Jahr Corona-bedingt viele größere Laternenumzüge in Hamburg ausfallen werden, müssen Kinder und Eltern wegen des Coronavirus nicht zwingend darauf verzichten. Denn die Umzüge sind formal Veranstaltungen unter freiem Himmel. Sie seien laut Eindämmungsverordnung im Freien mit bis zu 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde.

Hauptkirche St. Michaelis verzichtet auf Umzug

Die Hauptkirche St. Michaelis verzichtet dennoch in diesem Jahr auf den Laternenumzug. "Der diesjährige öffentliche Martinsumzug mit üblicherweise mehreren Hundert Teilnehmenden, an dem die Hauptkirche St. Michaelis beteiligt ist, wird aufgrund der sich in diesen Tagen ja verschärfenden Pandemie-Situation nicht stattfinden können", sagte ein Michel-Sprecher. Man bedauere dies sehr und überlege, nach den Herbstferien, wie in den Einrichtungen und Gruppen der Kirche der für sie wichtige Tag wahrgenommen werden könne, hieß es weiter. Auch andere größere Züge in den Stadtteilen fallen laut hamburg.de zufolge aus.

AUDIO: Laternenumzug vom Michel abgesagt (1 Min)

Weitere Informationen Martinstag: Warum feiern wir Sankt Martin? Mit dem 11. November verbinden wir Laternenumzüge und Gänsebraten. Doch wer war Sankt Martin? Und was bedeuten die Bräuche? (07.10.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.10.2020 | 11:12 Uhr