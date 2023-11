Stand: 02.11.2023 18:47 Uhr Langenhorn: Mann bei Streit mit Messer verletzt

In Langenhorn ist in der Nacht auf Donnerstag ein Familienstreit eskaliert. Um kurz nach Mitternacht wurde die Hamburger Polizei in die Dortmunder Straße gerufen. Dort waren zwei Brüder mit einem anderen Verwandten offenbar so in Streit geraten, dass der 25-jährige mutmaßliche Täter zu einem herumliegenden Messer griff und den 18-Jährigen attackierte. Er erlitt offenbar leichtere Verletzungen am Bauch. Die Polizei nahm den 25-Jährigen vorübergehend fest und stellte die Tatwaffe sicher. Worum es bei dem Streit ging, ist nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.11.2023 | 18:00 Uhr