Langenhorn: Feuerwehr löscht Brand in Rösterei Stand: 15.06.2023 11:04 Uhr In der Rösterei eines Nusslieferanten in Langenhorn hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Mehr als 30 Feuerwehrleute waren dort im Einsatz.

Der Betrieb war in vollem Gange als sich die Flammen gegen neun Uhr in der Rösterei am Essener Bogen ausbreiteten. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich die Angestellten des Nusslieferanten selbst aus dem verqualmten Gebäude retten.

Feuerwehr rückte mit Drehleiter an

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit einer Drehleiter angerückt waren, löschten das Feuer. Dafür öffnete sie auch Leitungen der Belüftungsanlage und suchten in den Rohren nach letzten Glutnestern.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch völlig unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

