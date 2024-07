Stand: 29.07.2024 07:00 Uhr Langenhorn: Betrüger sammelt Spenden als Feuerwehrmann gekleidet

Am Sonntag hat ein Betrüger in Langenhorn Spenden gesammelt. Laut Polizei hatte er sich als Feuerwehrmann gekleidet, an Türen geklingelt und angeblich für Auszubildende gesammelt. Er hatte sogar ein Kartenlesegerät dabei. Eine Anwohnerin wurde misstrauisch und meldete das. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Feuerwehrleute niemals an Haus- oder Wohnungstüren Spenden sammeln würden.

