Stand: 15.07.2022 15:46 Uhr Lange Schlagen und Wartezeigen am Hamburger Flughafen

Der Ansturm von Urlauberinnen und Urlaubern hat am Freitag für einen großen Menschen-Andrang und längere Wartezeiten am Hamburger Flughafen gesorgt. Gegen Mittag betrugen die Wartezeiten teilweise mehr als 90 Minuten, teilte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mit. Die Warteschlangen reichten demnach zeitweise bis aus dem Terminal hinaus. Die Bundespolizei setzte als Gegenmaßnahme mehr Beamtinnen und Beamte in und vor der Kontrolle ein. Im Laufe des Nachmittags verkürzten sich die Wartezeiten daher wieder auf etwa eine Stunde. | Sendedatum Hamburg Journal: 15.07.2022 19:30