Landungsbrücken: Aus Kupferdach werden Fahrradklingeln Stand: 06.05.2021 13:28 Uhr Aus einem alten Dach der U3-Haltestelle Landungsbrücken wird etwas Neues: Ein Hamburger Künstler fertigt daraus Fahrradklingeln.

Die Haltestelle Landungsbrücken war 2019 saniert worden. Statt das alte Material komplett zu entsorgen, spendete die Hochbahn nach eigenen Angaben Teile davon an das Projekt, das nachhaltige Aktionen von Viva con Agua unterstützen soll. "So wird das Material aus den 1950er Jahren nicht nur weiterverwendet, sondern unterstützt auch noch einen Hamburger Verein", so Hochbahn-Projektleiter Sven Thierfelder.

Künstler Till Kiefer fertigte daraus 500 Fahrradklingeln, die es in zwei unterschiedlichen Modellen gibt - ab 10 Euro pro Stück. Außerdem soll es eine limitierte Auflage von 100 Exemplaren von der Hamburger Streetart-Künstlerin MAENS geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.05.2021 | 11:38 Uhr