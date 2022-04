Landhaus Flottbek muss wegen Feuers evakuiert werden Stand: 15.04.2022 06:57 Uhr

Nach Berichten von Augenzeugen quoll plötzlich an mehreren Stellen dichter Rauch aus dem reetgedeckten Dach des Landhauses in der Baron-Voght-Straße. Das Personal reagierte sofort: Etwa 50 Hotelgäste wurden in Sicherheit gebracht und anschließend von einem Notarzt untersucht. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. In dem Landhaus in der Nähe des Jenischparks befinden sich neben 26 Zimmern auch ein Restaurant und Tagungsräume.

Schwierige Löscharbeiten

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des Reetdachs anfangs schwierig. Laut Feuerwehr war der Brand vermutlich am Schornstein ausgebrochen. Anschließend mussten Teile des Daches geöffnet werden, um an die Glutnester heranzukommen. Am späteren Abend konnte das Feuer gelöscht werden. Die Brandursache wird nun ermittelt.

