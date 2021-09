Landeswahlleiter: Kaum Probleme bei Bundestagswahl in Hamburg Stand: 27.09.2021 14:10 Uhr In Hamburg hat es bei der Bundestagswahl keine größeren Pannen gegeben. Laut Landeswahlleiter Oliver Rudolf gab es lediglich in zwei Wahllokalen kleinere Probleme.

In einem Wahllokal fehlte zunächst die Urne, bei einem zweiten ließ sich die Tür nicht aufschließen, deshalb konnte dort erst mit einer halben Stunde Verspätung gewählt werden. Und im Wahlkreis Bergedorf-Harburg haben 55 Briefwählerinnen und -wähler die falschen Stimmzettel erhalten. Deshalb wurde bei ihnen nur die Zweitstimme gewertet, wie Rudolf sagte.

Knappe Entscheidung in Eimsbüttel

Besonders knapp war der Wahlausgang in Eimsbüttel. Nach dem vorläufigen Ergebnis hat Ex-Justizsenator Till Steffen (Grüne) gerade einmal 480 Stimmen mehr als Niels Annen (SPD) erhalten.

AUDIO: Bundestagswahl in Hamburg: Landeswahlleiter zieht Bilanz (1 Min) Bundestagswahl in Hamburg: Landeswahlleiter zieht Bilanz (1 Min)

Die Sozialdemokraten haben ihre besten Ergebnisse in Steilshoop, Billstedt und Lurup geholt, sie kommen dort auf mehr als 40 Prozent. Die CDU schneidet am besten in Nienstedten, Blankenese und in Wellingsbüttel ab, landet aber auch dort nur bei rund 30 Prozent. In der Sternschanze haben fast 50 Prozent die Grünen gewählt. Die Linke ist stark auf Steinwerder und St. Pauli, die FDP in Nienstedten und in der Hafencity. Und die AfD hat vergleichsweise viele Stimmen in Neuallermöhe und in Hausbruch gewonnen.

