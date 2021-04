Stand: 27.04.2021 08:27 Uhr Landespressekonferenz in Hamburg zur Corona-Lage

Bei der Landespressekonferenz gibt es heute in Hamburg zunächst eine Einschätzung zur Corona-Lage in der Hansestadt. Nach dem Corona-Briefing wird Hamburgs Bevollmächtigte bei der Europäischen Union, Staatsrätin Almut Möller, über die Europawoche informieren. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr auf dieser Seite per Livestream.

Livestream hier ab 27.04.2021 12:30 Uhr Jetzt live Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.04.2021 | 12:30 Uhr