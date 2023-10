Stand: 31.10.2023 10:07 Uhr Landespolitiker der FDP fordern: Koalitionspartner überdenken

Landes- und Kommunalpolitiker der FDP haben in einem offenen Brief die Ampel-Koalition im Bund mit SPD und Grünen wegen der schlechten Wahlergebnisse in Hessen und Bayern infrage gestellt. "Die FDP muss ihre Koalitionspartner dringend überdenken", schreiben die 26 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner aus mehreren Bundesländern - darunter auch aus Hamburg - in dem Dokument mit dem Titel "Weckruf Freiheit!" an die FDP-Bundestagsfraktion und den Bundesvorstand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.10.2023 | 10:00 Uhr