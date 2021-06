Landesparteitag: Hamburger SPD berät über zahlreiche Anträge Stand: 18.06.2021 07:46 Uhr Eineinhalb Jahre hat die Hamburger SPD Corona-bedingt keine regulären Parteitage abgehalten. Heute Abend kommen rund 350 Delegierte digital zusammen.

Es stehen keine Wahlen an, aber mehr als 20 Anträge sollen besprochen werden. Deshalb rechnet man mit einer mehrstündigen Debatte. Es geht vor allem um soziale Themen und die Miete. Zum Beispiel soll der Mietenspiegel anders berechnet werden, wie es in einem der Anträge heißt. Damit die Preissprünge nicht zu hoch werden, sollen in Zukunft alle gezahlten Mieten - also auch Sozialmieten - mit in die Berechnung einfließen.

Jusos fordern Jugendwahlprogramm

Zudem wollen die Jusos durchsetzen, dass die SPD ein extra Jugendwahlprogramm formuliert. Es soll sich ganz bewusst an junge Leute richten - bei den Bürgerschafts- und Bezirkswahlen.

