Stand: 17.01.2019 06:17 Uhr

Lamelle repariert: Keine Störungen mehr auf A7

Die ganz langen Staus der vergangenen Tage auf der A7 bei Hamburg dürften erstmal passé sein: Die defekte Stahl-Lamelle südlich des Elbtunnels in Richtung Hannover ist in der Nacht zu Donnerstag erfolgreich ausgetauscht worden. Für die Autofahrer bedeutet das, dass sie nach den Engpässen seit Montag zwischen dem Elbtunnel und Waltershof wieder alle drei Spuren nutzen können. Seit dem frühen Morgen fließt der Verkehr wieder einwandfrei, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle mitteilte.

Zum fünften Mal in einem Jahr

Videos 00:27 Lamellen-Arbeiten auf der A7 verzögern sich Auf der A7 südlich des Elbtunnels müssen sich Autofahrer weiter auf Probleme einstellen. Die gebrochene Lamelle, die in der Nacht repariert werden sollte, muss doch ausgetauscht werden. Video (00:27 min)

Es war bereits das fünfte Mal innerhalb eines Jahres, dass eine Lamelle bei Waltershof kaputtgegangen war. Die Hochstraße vorm Elbtunnel soll in den kommenden Jahren saniert werden. Schon am Montag hatte sich der Verkehr zwischen Quickborn und Hamburg-Waltershof zeitweise auf einer Länge von 20 Kilometern, weil wegen des defekten Brückenverbindungselements ein Fahrstreifen Richtung Süden gesperrt worden war. Am Dienstag verschärfte zusätzlich eine fünfstündige Vollsperrung nach mehreren Unfällen die Situation.

Die Autobahn 7 südlich des Elbtunnels besteht auf vier Kilometern aus einer Brückenkonstruktion, deren einzelne Elemente mit Stahl-Lamellen verbunden sind. Das gebrochene Brückenverbindungselement war am Montag entdeckt worden und sollte eigentlich in der Nacht zu Mittwoch repariert werden. Beim Öffnen des Schachtes habe man aber festgestellt, dass die Lamelle nicht repariert werden könne, sondern ausgetauscht werden müsse, sagte der Verkehrskoordinator.

Über die aktuelle Lage auf der A7 sowie allen weiteren Straßen im Norden informiert das NDR Verkehrsstudio.

NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.01.2019 | 06:00 Uhr