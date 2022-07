Lagerhalle in Altengamme in Flammen

Stand: 20.07.2022 11:10 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Altengamme ist am Mittwoch eine Lagerhalle in Brand geraten. In dem mehr als 100 Quadratmeter großen Gebäude am Horster Damm stehen mehrere Mähdrescher. Außerdem lagert dort Stroh.