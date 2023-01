Stand: 31.01.2023 13:21 Uhr Länderfinanzausgleich: Hamburg zahlt so viel wie noch nie

Hamburg zahlt mehr als 800 Millionen Euro an ärmere Bundesländer. Das sind pro Einwohnerin und Einwohner gut 430 Euro - und soviel wie noch nie im Länderfinanzausgleich seit 1950. Die Summe ist so hoch, weil Hamburg so viele Steuern einnimmt. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) meint, dass das die finanzielle Stärke unserer Stadt zeigt.

