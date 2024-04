Stand: 05.04.2024 13:52 Uhr Stau wegen kurzfristiger Teilsperrung der A1 in Hamburg

Wegen einer zwingenden Sofortreparatur der Fahrbahn ist die A1 in Hamburg auf der Höhe Stillhorn am frühen Freitagmorgen in Richtung Bremen teilweise gesperrt worden. Der Verkehr wird laut Autobahn GmbH Nord einstreifig über die Parallelfahrbahn der Tank- und Rastanlage Stillhorn geleitet. Am Vormittag gab es zwischen Billstedt und Stillhorn zeitweise zehn Kilometer Stau und stockenden Verkehr. Am Mittag gab die Autobahngesellschaft bekannt, dass die Schäden größer gewesen seien als erwartet. Die Freigabe der A1 könne daher nicht wie geplant um 15 Uhr, sondern erst um 21 Uhr erfolgen.

