Stand: 25.07.2023 20:00 Uhr Kurzfristige Sperrung der A23 in Richtung A7

Die Durchfahrt der A23 auf die A7 in Richtung Süden ist am Dienstagabend kurzfristig von 20 bis 24 Uhr gesperrt. Die Autobahnmeisterei Othmarschen hatte Fahrbahnschäden im Bereich des Autobahndreiecks Hamburg-Nordwest entdeckt. Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden umgeleitet. Wer aus dem Westen/Heide kommt und die A7 in Richtung Süden will, muss an der Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt abfahren und der Umleitung U44 über Holsteiner Chaussee folgen. An den Anschlussstellen Stellingen oder Volkspark gelangt man dann wieder auf die A7 in Richtung Süden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.07.2023 | 20:00 Uhr