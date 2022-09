Stand: 26.09.2022 16:57 Uhr Kurz-Comeback für Tobias Hauke bei Hallenhockey-EM in Hamburg

Olympiasieger Tobias Hauke feiert ein kurzes Comeback in der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Der 35 Jahre alte Hamburger steht im Kader für die Hallen-Europameisterschaften in der Hansestadt vom 7. bis 11. Dezember, wie der Deutsche Hockey-Bund am Montag mitteilte. Der Olympiasieger von 2008 und 2012 sowie Welthockeyspieler von 2013 ist mit 369 Einsätzen deutscher Rekord-Nationalspieler.

