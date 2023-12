Stand: 12.12.2023 14:38 Uhr Kupferhersteller Aurubis will weiter in Standort Hamburg investieren

Aurubis ist Europas größter Kupferhersteller. Und das Hamburger Unternehmen will weitere 330 Millionen Euro in seinen Standort hier in der Stadt investieren. Unter anderem soll eine neue Anlage zur Verarbeitung von Edelmetallen gebaut werden. Aurubis-Chef Roland Harings sagte, die geplanten Projekte seien ein Bekenntnis zum Standort Hamburg.

