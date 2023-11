Kundgebung gegen geplanten Teilverkauf der HHLA an MSC Stand: 11.11.2023 07:48 Uhr Erneut haben Beschäftigte der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und die Gewerkschaft ver.di zu einer Kundgebung gegen den geplanten Teilverkauf des Hafenbetreibers aufgerufen. Am Sonnabendvormittag gibt es eine Demo auf dem Rathausmarkt.

"Unser Hafen - Nicht euer Casino" - unter diesem Motto wollen Hafenbeschäftigte auch heute wieder lautstark demonstrieren. Andre Kretschmar von ver.di Hamburg sagte NDR 90,3, man rechne mit bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wichtiger als die eigentliche Zahl der Demonstrierenden sei aber, dass man mit Hamburgerinnen und Hamburgern ins Gespräch kommen wolle. Deshalb sollen auch Infostände aufgebaut werden.

Teilverkauf an MSC wird abgelehnt

Ver.di Hamburg und die HHLA-Beschäftigten lehnen den geplanten Teilverkauf des Unternehmens an die Schweizer Reederei MSC ab. Anfang der Woche hatten Beschäftigte das Containerterminal Burchardkai für mehr als 24 Stunden lahmgelegt - als Reaktion darauf, dass HHLA-Vorstand und Aufsichtsrat die Übernahme positiv bewertet hatten.

Pikant dabei: HHLA-Vorstand Jens Hansen hat in der Erklärung zu Protokoll gegeben, dass er seine Aktien nicht an MSC verkaufen will. Die Beschäftigten sehen das als klares Zeichen, dass auch Hansen nicht mit dem Deal einverstanden ist.

MSC soll 49,9 Prozent der HHLA bekommen

Die Stadt Hamburg und die weltgrößte Container-Reederei MSC hatten im September angekündigt, dass das Schweizer Unternehmen bei der HHLA einsteigen soll. Derzeit hält die Stadt rund 69 Prozent an der HHLA. Diese soll künftig in einem Gemeinschaftsunternehmen geführt werden, wobei die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent der Anteile halten sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.11.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen