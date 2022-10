Stand: 13.10.2022 12:39 Uhr Kundenzentren in Hamburg am Freitag und Sonnabend geschlossen

In dieser Woche einen neuen Personalausweis oder Reisepass zu beantragen ist nur noch bis einschließlich Donnerstag möglich. Am Freitag und Sonnabend bleiben alle Hamburger Kundenzentren geschlossen. Grund dafür ist, das an sämtlichen Arbeitsplätzen die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden soll. Auch zu Beginn der nächsten Woche könnte es daher noch zu Problemen kommen, Termine zu buchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.10.2022 | 13:00 Uhr