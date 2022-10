Stand: 28.10.2022 07:14 Uhr Kundenzentren am Freitag und am Sonnabend geschlossen

Am Freitag und am Sonnabend bleiben die Kundenzentren in Hamburg geschlossen. Grund dafür ist, das an den Arbeitsplätzen die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden soll. Auch am 1. November kann es nach Angaben der Bezirke noch ein eingeschränktes Termin-Angebot geben.

