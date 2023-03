Stand: 31.03.2023 09:00 Uhr Kundenzentren am Freitag und Sonnabend ohne Service

Die Hamburger Kundenzentren bieten am Freitag und Sonnabend keinen Service an. Grund ist, dass in dieser Zeit dort die Arbeitsplätze technisch aufgerüstet werden. Am Montag sind die Kundenzentren dann wieder wie üblich geöffnet.

