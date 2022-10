Stand: 07.10.2022 16:16 Uhr Kultusminister: Schulen bleiben offen - und warm

Die Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen nach dem Willen der zuständigen Kultusminister der Länder trotz aller Krisen ein möglichst normales Schuljahr haben. Es soll keine Schulschließungen mehr geben - weder wegen einer möglichen Gasknappheit noch wegen Corona. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte nach der Kultusministerkonferenz in Berlin, man werde darauf drängen, dass in Zusammenarbeit zwischen Schulträgern, Kommunen, Bund und Ländern sichergestellt werde, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht nicht frieren, sondern gut lernen könnten.

