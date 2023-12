Stand: 23.12.2023 06:56 Uhr Kündigung am Nobistor: Musikclub "Molotow" droht das Aus

Dem Musikclub "Molotow" auf dem Hamburger Kiez droht das Aus. In dem Haus am Nobistor soll ein Boutique-Hotel entstehen. Deshalb gab es jetzt die Kündigung fürs "Molotow" zum 30. Juni. Eigentlich sollte der Club ins Paloma-Viertel am Spielbudenplatz einziehen. Dort hat der Bau aber noch nicht einmal begonnen. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) kündigte beim Kurznachrichtendienst X an, sich für den Club einzusetzen.

