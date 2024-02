Stand: 16.02.2024 08:00 Uhr Küchen-und Reinigungspersonal bei Elbkinder-Kitas streikt

Warnstreik bei den Elbkinder-Kitas in Hamburg: Die Gewerkschaft ver.di ruft das Küchen- und Reinigungspersonal dazu auf, am Freitag die Arbeit niederzulegen. Ver.di will damit in den laufenden Tarif-Verhandlungen Druck machen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem monatlich 550 Euro mehr Geld für die rund 1.000 Beschäftigten.

