Krötenwanderung: Wo man in Hamburg vorsichtig fahren sollte Stand: 21.02.2023 09:19 Uhr Mit den steigenden Temperaturen gehen die Kröten auch in Hamburg wieder auf Wanderschaft. An einigen Stellen der Stadt sollte man besonders vorsichtig ein.

Die Tiere würden mit ihren Wanderungen anfangen, wenn es abends über mehrere Nächte hinweg wärmer als fünf Grad Celsius ist, sagte ein Sprecher der Naturschutzbundes Nabu. Vereinzelt seien Tiere schon unterwegs. Ehrenamtliche hätten mit dem Aufbau von Amphibienzäunen begonnen.

Nabu geht von weiterem Negativrekord aus

Im vergangenen Jahr hatten Ehrenamtliche rund 8.000 Kröten, Frösche und Molche an den mehr als einem Dutzend Zäunen eingesammelt und zu den Laichgewässern gebracht. Die Zahl der vorm Überfahren geretteten Tiere war dabei im Vergleich zu den Vorjahren erneut gesunken: 2019 landeten noch mehr als 10.000 Amphibien in den Eimern. "Aufgrund des negativen Trends der letzten Jahre erwarten wir leider auch dieses Jahr einen erneuten Negativrekord", so der Nabu-Sprecher.

Wo die Amphibien in Hamburg wandern:

An die Autofahrenden appellierte der Nabu, auf Straßen und Wegen mit Amphibienwanderungen möglichst nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde zu fahren. Laut den Naturschützern und Naturschützerinnen wandern Kröten, Frösche und Molche in den folgenden Gebieten:

Alstertal:



Eichelhäher Kamp (Krötentunnel)

Alle Wege und Straßen in den Vier- und Marschlanden

Reitdeich (gesperrt)

Sarenweg (Schutzzaun der NAJU)

Klövensteenweg (Krötentunnel)

Falkensteiner Ufer

Vahrendorfer Stadtweg (Krötentunnel)

Nordrand des NSG "Moorgürtel"

Falkenbergsweg (südlich des Quellgrunds, Schutzzaun des NABU)

Neuländer Elbdeich (Schutzzaun des NABU)

Großmoordamm

Deelwisch

Sperlingsweg / Rahweg

Niendorfer Gehege

Friedhof Ohlsdorf, Nordteich

Friedhof Ohlsdorf Südallee/Mittelallee/Bramfelder See

Cordesallee

Norderstraße/Waldstraße

Holztwiete

Hagenweg (ab Fattsbarg gesperrt)

Bekwisch (Straßensperrung zwischen Erlengrund und Fichtenkamp)

Blakshörn/St. Jürgenstraße (Sasel/Bramfeld)

Am Waldweg (Volksdorf/Sasel)

Sülldorfer Weg

Uetersener Weg

Bönningstedter / Schnelsener Weg (Schutzzaun des NABU)

Elersstieg

Moorbekweg (Sperrung ab Schwimmbad)

Mellenbergweg (Schutzzaun des NABU)

Timmermoor

Moorweg / Wespenstich (Krötentunnel)

Breiter Weg

Holmer Straße

