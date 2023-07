Kritische Ärztin entlassen - Vorwürfe gegen Helios-Konzern Stand: 12.07.2023 19:26 Uhr Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund erhebt schwere Vorwürfe gegen den Klinik-Konzern Helios: Eine Hamburger Ärztin wurde entlassen. Lag es daran, dass sie sich in der Gewerkschaft engagiert und für die Rechte der Arbeitnehmenden einsetzt?

23 Jahre lang hat die Anästhesistin Franziska Schlosser in der Endo-Klinik in Altona ohne Beanstandungen gearbeitet - und sich engagiert: Im März hat sie den Ärzte-Streik mitorganisiert, sie sitzt im Tarifstreit auch mit in der Verhandlungskommission.

"Das ist eine Mundtot-Machung"

Im Mai kam dann ihre fristlose Kündigung - und diese habe eine Signalwirkung, sagt Schlosser. "Das ist eine Mundtot-Machung, die die anderen spüren. Und dann sagen sie sich: 'Also wenn es Franziska Schlosser so ergeht, dann trauen wir uns schon mal gar nicht.'"

Offizieller Grund: 28 Minuten zu früh nach Hause

Offizieller Grund für Schlossers Entlassung ist, dass sie nach einer 24-Stunden-Bereitschaftsschicht 28 Minuten zu früh nach Hause gegangen sein soll. Einen ähnlichen Vorwurf konnte Schlosser schon 2021 entkräften.

Marburger Bund sieht Systematik dahinter

Auch damals sei sie in Tarifverhandlungen eingebunden gewesen, sagt Pedram Emami vom Marburger Bund. "Das legt den Verdacht nahe, dass es eine Systematik dahinter gibt, die verhindern soll, dass sich Ärztinnen und Ärzte tariflich, gewerkschaftlich und auch auf der betrieblichen Ebene engagieren."

Helios will sich nicht äußern

Die laufenden Tarifverhandlungen hat der Marburger Bund bundesweit erstmal ausgesetzt, um die beteiligten Ärztinnen und Ärzte zu schützen. Der Helios-Konzern wollte sich zu dem Fall nicht äußern.

Bei einem Termin vor dem Arbeitsgericht bot der Konzern Schlosser freiwillig eine Abfindung an. Sie lehnte ab, weil sie gern Ärztin sei. Jetzt wird das Arbeitsgericht den Fall wohl beim nächsten Termin im November klären müssen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.07.2023 | 19:30 Uhr