Stand: 11.09.2022 15:11 Uhr Kritik wegen neuem Gesetz zu Gasheizungen

Hamburgs soziale Vermieter wie die SAGA kritisieren die Bundesregierung. Es geht um die Gesetzespflicht, die Gasheizungen so gut wie möglich einzustellen. Diese sogenannte "Hydraulische Optimierung" soll am Freitag durch den Bundesrat. Sie verlangt von den Besitzerinnen und Besitzern von Mietshäusern, die Heizleistung in jedem Raum einzeln zu berechnen. Laut dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) kostet das pro Wohnung wesentlich mehr als es bestenfalls einspart. | Sendedatum NDR 90,3: 11.09.2022 15:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.09.2022 | 15:00 Uhr