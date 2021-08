Krisensitzung nach Angriff vor der Ida-Ehre-Schule

Stand: 23.08.2021 16:57 Uhr

An der Ida-Ehre-Schule in Hamburg-Eimsbüttel hat am Montag eine Krisensitzung stattgefunden. Vergangene Woche hatten Schülerinnen und Schüler vor der Schule einen Polizisten zunächst bedroht und dann angegriffen.