Kriminaltität in Hamburg: Polizei registriert weniger Straftaten Stand: 13.02.2025 15:11 Uhr In Hamburg ist die Zahl der Straftaten 2024 erstmals seit der Corona-Zeit zurückgegangen. Laut Kriminalstatistik der Polizei sank sie im vergangenen Jahr um vier Prozent. Es seien 224.913 Delikte erfasst worden, 9.328 weniger als im Jahr 2023.

Bei der Vorstellung der polizeilichen Kriaminalstatistik am Donnerstag war die zentrale Botschaft von Hamburgs Polizeipräsident Falk Schnabel: Hamburg ist eine sichere Stadt - und sie ist in den vergangenen Jahren insgesamt sogar noch sicherer geworden. Er begründet das damit, dass die Zahl der Straftaten im Verhältnis zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Jahr für Jahr in der Tendenz rückläufig sei. Besonders deutlich ist laut Statistik im vergangenen Jahr die Zahl der Diebstähle gesunken, auch die Zahl der Wohnungseinbrüche ist rückläufig.

Die meisten Delikte in St. Georg und St. Pauli

Besonders sicher ist im Durchschnitt der Bezirk Bergedorf, hier ist die Zahl der erfassten Straftaten um fast 20 Prozent gesunken. Sorgenkinder unter den Stadtteilen bleiben St. Georg und St. Pauli, vor allem was die Zahl der Gewaltdelikte angeht - von hamburgweit rund 9.000 Gewaltdelikten wurden fast 3.000 in diesen beiden Stadtteilen begangen. Besonders genau hat die Polizei auch noch einmal die Taten analysiert, bei denen ein Messer im Spiel war. Dabei stellte sich heraus: Der Anteil der Messer-Kriminalität bei den Gewaltdelikten ist leicht rückläufig.

SPD wertet verbesserte Situation am Hauptbahn als Erfolg

In der Hamburger Politik werden die Zahlen vor allem wegen der anstehenden Bürgerschaftswahl bereits kontrovers diskutiert. Die Regierungspartei SPD sieht Hamburg auf einem guten Weg. "Wir sind damit zurück in der Erfolgsspur der Vor-Pandemie-Jahre", befand Innensenator Andy Grote (SPD). Bereits am Mittwoch hatte Innensenator Andy Grote bei einem Termin mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) am Hamburger Hauptbahnhof eine Erfolgszahl präsentiert: Dank neuer Polizeikonzepte sei die Zahl der Gewaltverbrechen dort um ein Viertel gesunken.

Nur erfasste Fälle können ausgewertet werden

Prompt kritisierte CDU-Bürgermeisterkandidat Dennis Thering: Das sei Show-Politik und komme zu spät. Insgesamt bezweifelt seine Partei, dass die Zahl der Delikte tatsächlich zurückgeht. Möglicherweise handele es sich vor allem um statistische Effekte. Auf diese Problematik weist auch der Bund der Deutschen Kriminalbeamten immer wieder hin: Die Kriminalstatistik erfasst nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht werden und bei denen die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind. Wie hoch also das Dunkelfeld ist, weil Delikte nicht angezeigt wurden, kann die Statistik nicht abbilden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.02.2025 | 14:00 Uhr