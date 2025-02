Kriminalität in Hamburg: Weniger Straftaten im vergangenen Jahr Stand: 13.02.2025 10:49 Uhr In Hamburg ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr erstmals seit der Corona-Zeit insgesamt zurückgegangen. Die Einzelheiten werden heute in der polizeilichen Kriminalstatistik vorgestellt, die schon im Vorfeld für Diskussionen sorgt.

Verbrechenszahlen sorgen jedes Jahr für Gesprächsstoff - in einem Wahljahr aber besonders. Eine Erfolgszahl präsentierte Innensenator Andy Grote bereits am Mittwoch bei einem Termin mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) am Hamburger Hauptbahnhof: Dank neuer Polizeikonzepte sei die Zahl der Gewaltverbrechen dort um ein Viertel gesunken.

Thering spricht von "Show-Politik"

Prompt kritisierte CDU-Bürgermeisterkandidat Dennis Thering: Das sei Show-Politik und komme zu spät. Tatsächlich waren St. Georg und auch St. Pauli im ersten Dreivierteljahr 2024 Hamburgs einzigen Stadtteile mit einem Zuwachs an Gewaltdelikten.

Cannabis-Legalisierung spielt eine Rolle

Auf das ganze Jahr gesehen ist die Gesamtzahl der Straftaten in Hamburg um wohl drei bis vier Prozent gesunken. Ein Grund: die Teil-Legalisierung von Cannabis. Anders als früher gab es aber auch keine sogenannten Crash-Tage, an denen alte Aktenstapel bearbeitet wurden, kritisierte der Bund Deutscher Kriminalbeamter.

